Koulibaly: "Cessione? Sono tranquillo e sto bene a Napoli. ADL ha avuto tante offerte, ma..."

Dopo l'intervista rilasciata da Kalidou Koulibaly a Onze Mondial, arrivano nuove estratti delle dichiarazioni del difensore del Napoli, partendo dal tema razzismo.

Come si diventa razzisti? "È nell'educazione, quando vedi gli adulti intorno a te che sono razzisti, i piccoli automaticamente pensano di avere ragione. Quindi fanno lo stesso. Tutti abbiamo avuto esempi quando eravamo giovani: i nostri genitori oi nostri fratelli e sorelle. E se queste persone sono razziste, tendi necessariamente a farlo. Mentre se incontri costantemente persone tolleranti, nella diversità, nella condivisione, diventi così. La mia educazione è avvenuta in questo modo. Mia madre era tollerante, capiva sempre gli altri, non negava mai. Ecco perché oggi sono così, accetto tutti, tutte le religioni. Io sono di fede musulmana e ho amici cristiani ed ebrei, andiamo molto d'accordo. Questo è ciò che è bello. Dopo, ognuno ha la propria religione. Io, io sono un musulmano, faccio il Ramadan, le persone capiscono. A Napoli faccio il Ramadan tutti i giorni e non ci sono problemi. Le persone accettano, sono anche esigenti, fanno domande: “Come fai? ", " Come succede ? ", "Ti senti bene? ". Mi rende felice, mostra che le persone si stanno aprendo. Sono totalmente aperto, quindi vado anche da loro. Mi fa venire ancora più voglia di andare da loro, di camminare verso di loro, di condividere tante cose con loro. Penso che questa sia la strada da intraprendere per andare verso un mondo migliore. Sono totalmente aperto, quindi vado anche da loro. Mi fa venire ancora più voglia di andare da loro, di camminare verso di loro, di condividere tante cose con loro. Penso che questa sia la strada da intraprendere per andare verso un mondo migliore. Sono totalmente aperto, quindi vado anche da loro. Mi fa venire ancora più voglia di andare da loro, di camminare verso di loro, di condividere tante cose con loro. Penso che questa sia la strada da intraprendere per andare verso un mondo migliore".

Sei stato ancora una volta vittima di razzismo a Bergamo il 4 aprile. Come ti senti quando torni a casa dopo un evento del genere? (balbetta) "È strano. All'inizio pensi di essere da biasimare. Dici a te stesso: “Forse gli ho fatto qualcosa, forse non hanno apprezzato un mio gesto”, le prime volte ti senti proprio in colpa. Ma con l'esperienza, sai che non sei affatto in colpa. La gente e 'stupida. Questi razzisti sono di nuovo davvero stupidi. Quindi non devi pensare che sei tu ad essere colpevole, sono davvero loro che sbagliano ogni volta. E tu, l'hai denunciato e lo denunci. E oggi non è comune denunciare il razzismo perché le persone hanno paura di essere prese per vittime (Taglia). È vero, siamo vittime. Ma non sono una vittima fino alla fine perché attacco il razzismo, voglio combattere il razzismo, non rinuncerò mai a questa lotta. Non sarò una vittima e aspetterò che succeda qualcosa. Voglio sradicare il razzismo, voglio andare avanti, andare contro il razzismo! Ecco come dovrebbe essere affrontato l'argomento. Questo è ciò che voglio instillare nei miei figli. Quando torno a casa e vedo mio figlio che parla italiano e francese, sono orgoglioso. È napoletano, francese, senegalese, sono molto contento della sua formazione. Voglio che continui a tendere a questo e lo capisce. Quando è in Francia vuole tornare al Napoli, quando è al Napoli vuole andare in Francia o in Senegal. Parla tutte le lingue con i suoi amici, traduce, si apre. Voglio che sia una persona così, aperta a tutte le culture ea tutti i tipi di persone".

Sei un calciatore professionista, sei un privilegiato. Ma questo flagello colpisce la società nel suo insieme. Per le persone meno esposte, deve essere ancora più difficile conviverci, giusto? "È certo! L'ho sempre detto: sono un privilegiato. Ho già fatto un intervento all'interno di un'associazione che aiuta gli immigrati a Napoli. Ci sono molte persone di origine africana in questo collettivo. Questa associazione aiuta gli immigrati a integrarsi in Italia, li aiuta a leggere, a scrivere, a fare tutto. Avevo fatto loro il seguente discorso: razzismo e discriminazione, li combatto per me ma anche e soprattutto per te! Perché sono queste persone, le più povere, a soffrire di più. Queste persone meno esposte, meno ascoltate, hanno bisogno di ancora più aiuto. E se io, nella mia posizione, non parlo, queste persone non saranno mai ascoltate. Ecco perché ho sempre detto che devo partecipare attivamente a questa lotta per queste persone (si interrompe). Non lo so, forse in quel momento, i miei genitori soffrivano di razzismo. Non abbiamo mai avuto l'opportunità di discuterne. Ma io, questo è quello che voglio contrastare! Voglio che il razzismo scompaia dalla società e non solo nel calcio. Ho molti amici di diverse origini - senegalesi, turchi, nordafricani - che hanno sofferto di razzismo. Voglio che questo flagello lasci il nostro mondo, un mondo senza razzismo è un mondo più bello. Sono sicuro che se persevererò in questa lotta, queste persone saranno ascoltate di più. Un mondo senza razzismo è un mondo più bello".

Cosa ti fa amare la città di Napoli? "Tutto (sorriso)! Il sole, il mare, le persone, l'entusiasmo per il calcio. Che abbiano 10 o 70 anni, amano il calcio. Tutti ti parlano di calcio. Mi piace molto il loro modo di accogliere gli stranieri. La mia famiglia e i miei amici sono più accolti di me quando arrivano in città e dicono il mio nome, sono accolti a braccia aperte, è qualcosa di grandioso. Amo vivere qui. I bambini lo adorano. Quando siamo in Francia, chiedono di tornare al Napoli. Amano la cultura italiana. I miei figli parlano correntemente l'italiano. Sono qui da 8 anni. Se sono ancora qui nonostante tutto quello che è successo è perché mi sento bene qui".

La città vive per il calcio. Non è pesante per un giocatore sentire così tanta pressione? "È vero. Può essere pesante. Ma quando sei giovane, cosa cerchi? Vuoi firmare autografi, scattare foto, farti riconoscere dalle persone per strada. A Napoli sei servito. Non puoi lamentarti di questo. A volte vuoi avere momenti di intimità con tua moglie o i tuoi figli. Quando vai in città, vuoi stare tranquillo. Ecco perché condivido le cose. Quando sono con la mia famiglia, cerco di scattare meno foto possibile. Dico alle persone che sono con la mia famiglia e loro capiscono. Quando sono solo o con gli amici, mi fermo per tutti. Quando sono con la mia famiglia, dico loro: 'Sono con la famiglia, possiamo farlo un'altra volta?'. E capiscono".

Ti immaginavi di restare così a lungo quando sei arrivato? "No. Soprattutto dal momento che il mio primo anno è stato difficile, stavo per partire. Molte persone non mi hanno visto arrivare dove sono oggi. Francamente non pensavo di restare otto anni al Napoli, soprattutto perché avevo offerte da alcuni club. Pensavo davvero che i leader mi avrebbero svenduto, ma non l'hanno fatto. Hanno deciso di tenermi. Rimanendo otto anni nello stesso club, pochi giocatori hanno raggiunto questo obiettivo durante la loro carriera, è gratificante. Oggi sono contento perché nonostante tutto sto facendo una buona carriera, ho un buon livello e sto cercando di migliorare ulteriormente".

Perché è così difficile lasciare Napoli? I giocatori spesso hanno difficoltà a lasciare questo club. "Per cominciare, c'è la volontà dei sostenitori. Qui si ascoltano i sostenitori. Il presidente tiene conto della loro opinione. Quando non vogliono che un giocatore se ne vada, quel giocatore non si muove. Il presidente cerca di accontentarli. A seguire, c'è anche il prezzo rivendicato dal presidente. A volte era troppo alto per alcuni club e bloccava le trattative. Dovresti sapere che non sono un ragazzo a cui piace andare a scontrarsi per ottenere qualcosa. Se devo andarmene un giorno, me ne andrò in modo pulito, piuttosto che combattere con il club. I tifosi del Napoli non meritano che io litighi o mi comporti male con il presidente o qualsiasi leader che me ne vada. Si fidano di me e io cerco di restituirli in campo. La mia educazione significa che non voglio andare allo scontro per andarmene. Se devo partire un giorno, me ne andrò, ma per il momento sono completamente tranquillo e sto bene a Napoli. Vedremo cosa accadrà a fine stagione".

Cosa manca al Napoli per diventare campione d'Italia? "Non lo so. Diamo tutto in campo. Stiamo cercando di vincere questo scudetto che ci sfugge da più di 30 anni. Manca qualcosa. Un occhio esterno potrebbe aiutarci. Dall'interno, sembra di dare il massimo. Personalmente, cerco di dare il massimo in ogni partita. A volte non vinciamo le partite che ci permetterebbero di passare in vantaggio, è un peccato. Non posso dirti cosa ci stiamo perdendo. Penso che un occhio esterno ci aiuterebbe a capire".

Il peso dell'eredità di Diego Armando Maradona è difficile da sopportare? "Sì, è difficile giocare dietro a Maradona. Maradona è un giocatore molto, molto importante per tutti i napoletani. È il giocatore che ha vinto loro lo scudetto. Non diremo da soli perché il calcio si gioca in undici, ma è stata la stella che è riuscita a raccogliere tutti i giocatori alle sue spalle per vincere lo scudetto. Inoltre, in quel momento, infuriava la lotta tra il Sud e il Nord. E ha vinto questa battaglia. Ha sempre detto che avrebbe combattuto per la gente del sud e lo ha fatto. È riuscito a vincere questo scudetto. Oggi giocare in uno stadio che porta il suo nome mette un po' di pressione su tutti, soprattutto perché quest'anno abbiamo fallito. Stiamo cercando di essere all'altezza del suo nome, di questo stadio e spero che il club abbia successo".

Non è complicato giocare davanti a tifosi così esigenti? "È complicato, ma questo è il bello. Io, adoro giocare sotto pressione, è quello che serve. È vero che sono esigenti, ma hanno ragione ad essere esigenti. Se non sono esigenti con noi, chi lo sarà? Napoli è una città dove tutti respirano calcio, quindi quando inizia la partita smettono di mangiare, guardano tutti la partita, che sia il più piccolo di 2 o 3 anni o il più grande di 80/90 anni. È difficile ma è qualcosa che non dovrebbe rallentarci".

Se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti? "Quello di moltiplicare me stesso. In questo modo posso passare più tempo con i miei genitori, con i miei amici, con tutti perché a volte corro in giro. A volte è persino difficile parlare al telefono. Dai, diciamo soprattutto il potere di fermare il tempo! In questo modo posso passare più tempo con tutti".

Se fossi un giornalista, quale domanda faresti a Kalidou Koulibaly? "Questa è una buona domanda! (Pensa a lungo) Seriamente, sto saltando (ride). Fammi pensare un po'. Ho già parlato di tutto. Non ho una passione nascosta. Mi piace leggere ma questo, lo sanno tutti (continua a riflettere). Non è facile rispondere. Va bene, ne ho uno. Gli chiederei: “Cosa avresti fatto se non fossi stato un calciatore? ". Questo, pochi lo sanno!"

E così? "A scuola mi piaceva la matematica, i numeri. Ero un po' dotato. Se ho preso gli esami e il diploma di maturità è davvero grazie alla matematica. Ho preso 19/20 in matematica. Mi sarebbe piaciuto lavorare nel settore bancario, contabile o assicurativo. Queste sono aree che mi hanno attratto molto, quindi diciamo qualcosa del genere, che tocca i numeri. Mi sono piaciuti i numeri.

Quindi devi negoziare bene i tuoi contratti. (ride) "Cerco di negoziarli bene. Per il momento, non ho nulla di cui arrossire".