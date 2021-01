Koulibaly in gruppo, ma niente rischi: ad Udine esordio da titolare per Rrrahmani

Kalidou Koulibaly sta meglio, ieri ha giocato anche alcuni minuti della partitina d'allenamento, ma - riferisce il Corriere dello Sport - anche in caso di convocazione non verrà rischiato da Gattuso dopo il delicato problema muscolare. Una situazione già capitata l'anno scorso con il Lecce e che tutti vogliono scongiurare. La priorità resta arrivare al top alla Supercoppa. Ad Udine dovrebbe esserci l'esordio da titolare per Rrahmani, in coppia con Manolas, dando così un turno di riposo a Maksimovic.