Koulibaly insostituibile: messaggio da leader alla squadra per il difensore

"Dobbiamo vincere con Rijeka e Bologna perché il Napoli deve pensare in grande". Queste le parole di Kalidou Koulibaly dopo il ko del Napoli contro il Sassuolo. Discorso da leader da parte del difensore che è tornato a essere riferimento del reparto. Per Gattuso, è insostituibile. L'allenatore, scrive il Corriere dello Sport, non rinuncia mai a lui, lo schiera sette, sarà titolare anche stasera: sette su sette in campo dall'inizio di questa stagione.