Koulibaly, niente squalifica col Leicester ma si attende la deroga UK

Buone notizie per il Napoli e per Kalidou Koulibaly. Il nuovo regolamento UEFA permette al difensore azzurro, squalificato dopo l'ultima gara di Europa League, di essere a disposizione giovedì contro il Leicester. Come riportato da Goal.com, il nuovo regolamento UEFA per l'Europa League, valido per il triennio 2021-2024, ‘libera’ il senegalese. “Le ammonizioni e le squalifiche per cartellino giallo pendenti dalla competizione o dalla UEFA Champions League decadono alla fine della stagione".

Resta da vedere come si risolverà la questione legata alle norme governative che vietano l'ingresso nel Regno Unito dopo aver soggiornato in paesi considerati in lista rossa, come fatto da Koulibaly in occasione degli impegni del Senegal.