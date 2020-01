Koulibaly si rivede in campo: recupero difficile per l'Inter, ma vuole provarci

Kalidou Koulibaly ci prova. Si è rivisto sul campo, anche se soltanto per svolgere un lavoro personalizzato, ma tanto basta - scrive la Gazzetta dello Sport - per alimentare la speranza che possa esserci lunedì contro l'Inter. Il rientro in tempi così brevi rimane complicato, ma il senegalese - si legge - sta provando ad accelerare per vedere come risponde la sua coscia destra, dopo l'infortunio del 14 dicembre in quel disastroso inizio contro il Parma. Probabilmente Gattuso non forzerà i tempi, considerando anche le tante sfide di rilievo di queste settimane.