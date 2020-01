Kumbulla, il Napoli ha superato l'Inter: a breve l'incontro con gli agenti. Tutti i dettagli

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, Marash Kumbulla è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Nonostante l'interesse di Inter, Juventus, Roma e di alcuni club di Premier League e Bundesliga, il Napoli è l'unica società che si è presentata con un'offerta seria alla scrivania del Verona, raggiungendo un accordo economico intorno ai 20 milioni di euro.

Nei prossimi giorni, ci sarà l'incontro tra la dirigenza partenopea e l'entourage del calciatore per raggiungere l'intesa anche con quest'ultimo. L'affare emulerebbe quello già chiuso con il Verona per Rrahmani con il difensore albanese che si unirebbe al Napoli soltanto a giugno. Kumbulla è stato individuato dalla società partenopea come uno dei principali elementi sul quale rifondare il prossimo ciclo azzurro. Battuta dunque la concorrenza dell'Inter che anche aveva tentato i primi approcci per il calciatore albanese, ma il Napoli non ha tergiversato. Il ragazzo gode della stima del DS Giuntoli e dello staff tecnico napoletano. Si attendono aggiornamenti.