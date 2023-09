Kvara a Dazn: "Non segnare per 6 mesi rende nervosi, ora sono tornato! Ci siamo parlati..."

Le parole di Khivcha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo il gol e la vittoria con l'Udinese

Le parole di Khivcha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo il gol e la vittoria con l'Udinese. "Andrò avanti così, sono contento perché sono tornato. Sono tornato, sono felice. Non segnare per sei mesi rende nervoso, è normale. Oggi meritavamo di vincere, dopo il successo con il Sassuolo ci siamo parlati e anche parlando con l'allenatore abbiamo capito che era importante tornare a giocare in questo modo. Non importa chi segna, l'importante è dare il contributo alla vittoria. Forza Napoli".