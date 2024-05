Kvara, rinnovo con clausola: ADL si avvicina alla richiesta d'ingaggio, cifre e dettagli

Khvicha Kvaratskhelia è l'uomo da cui il Napoli vuol far partire la sua ricostruzione. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Khvicha Kvaratskhelia è l'uomo da cui il Napoli vuol far partire la sua ricostruzione. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "L’accordo in vigore con gli azzurri prevede un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione fino al 2027. La richiesta è di 5 milioni, per ora il club si mantiene sui 4 con diversi bonus legati sia ai risultati di squadra sia ai traguardi individuali. Variabili che gli permetterebbero, di fatto, di triplicare i guadagni. Tuttavia, è molto probabile che il presidente si avvicini alle pretese del calciatore, se ci fosse la volontà comune di proseguire insieme.

La differenza non è incolmabile. In tal caso, la durata sarebbe allungata di un anno e sarebbe inserita una clausola rescissoria, proprio com’è successo con Osimhen. L’importo sarebbe simile, così da assicurare al Napoli un introito considerevole a fronte di una cessione così sofferta, senza negare all’attaccante l’opportunità di misurarsi in un contesto più ambizioso. Per ora, questo è lo scenario più probabile".