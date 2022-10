Kvaradona, per davvero: allo stadio si attendono le giocate di Kvara come succedeva con Diego

Khvicha Kvaratskhelia come Diego Armando Maradona. E' chiaro che nessuno vuole raffrontare il campione georgiano col fenomeno argentino

Khvicha Kvaratskhelia come Diego Armando Maradona. E' chiaro che nessuno vuole raffrontare il campione georgiano col fenomeno argentino, ma qualche punto di contatto c'è per davvero. A cominciare dalle reazioni dei tifosi del Napoli ad ogni dribbling, ogni assist, ogni gol. A sottolinearlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Kvaradona. Questo nomignolo-paragone non gli pesa. Ma qui non si tratta di paragonare il georgiano al grande Diego, unico e irripetibile. C’è però una cosa che può essere simile. A Napoli lo si percepisce nell’aria e anche prima della partita. Come ai tempi di Maradona, si va allo stadio per vedere come ci stupirà il nostro campione. C’è attesa per quanto potrà accadere. E gli “ohhh” di stupore che sottolineano certe giocate, certe sterzate contrarie anche ai principi della fisica, danno il senso di uno spettacolo che diventa emozione forte. Ecco, questa attesa, Khvicha non l’ha mai delusa. Nonostante ora le marcature si facciano più rigide, anche cattive in certe partite. E KK77 sa stare al gioco. Nel senso che prima o dopo o ti punta o ti salta con un movimento. Spettacolo puro".