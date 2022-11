Kvaratskhelia cambierà casa dopo furto auto: per ora vive ancora in albergo

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega che il georgiano ha anche deciso di cambiare casa

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia è ancora scosso dopo la rapina all'auto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega che il georgiano ha anche deciso di cambiare casa, dopo il furto dell’auto, e intanto ha ripreso a vivere nell’albergo che già lo aveva ospitato in città. Una decisione legata al fatto che l'episodio lo ha turbato e per questo non rientra più a Cuma dove aveva preso casa.