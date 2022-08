Kvaratskhelia ha spazzato via il pessimismo: com'è cambiato il Napoli con lui

Sulla rivoluzione del Napoli soffia un vento che viene dall’Est. Quello di Kvicha Kvaratskhelia. Ha spazzato via il pessimismo dell’estate

Sulla rivoluzione del Napoli soffia un vento che viene dall’Est. Quello di Kvicha Kvaratskhelia. Ha spazzato via il pessimismo dell’estate delle partenze e portato un nuovo modo d’attaccare, delle soluzioni in più. Il Napoli è già diverso e l’uomo del cambiamento è Kvicha, il perno su cui Spalletti ha costruito una nuova squadra, già in armonia nella copertura del campo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.