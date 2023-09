Kvaratskhelia non riesce più a dribblare: la statistica che fa riflettere

Khvicha Kvaratskhelia ha smesso di dribblare. Manca in questo avvio di campionato una delle sue principali caratteristiche

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia ha smesso di dribblare. Manca in questo avvio di campionato una delle sue principali caratteristiche. Forse per la condizione fisica non ancora al top ma anche per l'attenzione tattica delle squadre che affronta. Non è un caso che in vetta alla speciale classifica ci sono tre calciatori new entry nel nostro campionato come Gudmundson (6,3 a partita e la metà riusciti), Almqvist (5,5) e Ndoye (5,3).

Al quarto posto tra dribbling tentati c'è Leao del Milan (terzo per quelli riusciti) e a seguire, tra gli altri, Chiesa della Juve, Banda del Lecce, Laurientè del Sassuolo, Ngonge del Verona. E Kvaratskhelia? Al momento nella speciale classifica dei dribbling tentati è dodicesimo con 3.7 dribbling tentati a partita, ma preoccupa il dato di quelli riusciti: 0.7. Quasi tutti. Un piccolo campanello d'allarme.