L’acquisto che il Napoli rimanda da 1384 giorni (volume 2)

Ricordate cosa stavate facendo nel novembre del 2017? Il 1 novembre è una data infausta per chi segue il Napoli e si era affezionato alle sgroppate sulla corsia mancina di Faouzi Ghoulam. In quella notte terrificante, durante la sfida al Manchester City, l’algerino subì il primo di una lunga serie di infortuni che, da allora, di fatto non lo hanno mai più visto ripetersi con continuità a certi livelli.

Bene, da quel giorno sono passati 1384 giorni ed il Napoli incredibilmente non è ancora intervenuto in maniera decisa per risolvere la questione in maniera definitiva. “Manca un esterno sinistro” è la frase che, puntualmente, accompagna i giudizi sulla campagna acquisti del club di De Laurentiis da ormai troppe sessioni.

Al 16 agosto, col campionato che prenderà il via domenica 22 contro il Venezia, il Napoli è ancora alle prese con quell'emergenza. Ciò che si deve comprendere, De Laurentiis in primis, che non si potranno ricorrere strade minoritarie o scorciatoie. A questa squadra serve un titolare, ma un titolare che sia al livello degli altri compagni di reparto. La corsia mancina ha bisogno di un nuovo padrone, un indiscusso padrone. Per trovarlo, serve mettere mano al portafoglio, non è più tempo di scommesse. Non in quella zona del campo, che attende di sanare una falla aperta da 1310 giorni. Onestamente, troppi.