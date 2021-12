L’acquisto che il Napoli rimanda da 1515 giorni (volume 3)

Ricordate cosa stavate facendo nel novembre del 2017? Il 1 novembre è una data infausta per chi segue il Napoli e si era affezionato alle sgroppate sulla corsia mancina di Faouzi Ghoulam. In quella notte terrificante, durante la sfida al Manchester City, l’algerino subì il primo di una lunga serie di infortuni che, da allora, di fatto non lo hanno mai più visto ripetersi con continuità a certi livelli.

Bene, da quel giorno sono passati 1515 giorni ed il Napoli incredibilmente non è ancora intervenuto in maniera decisa per risolvere la questione in maniera definitiva. “Manca un esterno sinistro” è la frase che, puntualmente, accompagna i giudizi sulla campagna acquisti del club di De Laurentiis da ormai troppe sessioni.

Con il mercato di gennaio alle porte, e le difficoltà di reinserimento di Ghoulam, appare evidente che qualcosa in quel settore andrà fatto. Per dare respiro a Di Lorenzo, per consentire a Mario Rui di rifiatare quando il calendario è troppo intasato. Staremo a vedere se questa sessione di mercato sarà quella giusta…