L'arbitro Marchetti bocciato da tutti i quotidiani: "Fallo netto su Kvara prima dell'1-1! Salvato dal VAR sul rigore"

© foto di www.imagephotoagency.it

Pessimo l'arbitraggio dell'arbitro Marchetti in Fiorentina-Napoli. Tutti i quotidiani concordano sulla prestazione negativa dell'arbitro, salvato dal VAR sul rigore assegnato a Belotti, mentre pesa il fallo evidente non sanzionato a Kvaratskhelia che porta alla punizione di Biraghi che cambia il match.

5 per la Gazzetta dello Sport: "non fischia un fallo di Dodo su Kvara, incrocio di gambe, da lì nasce il 2-1 e col cambio di possesso il VAR è tagliato fuori. Giusto revocare il rigore su Belotti, non c'è fallo".

5 anche per il Corriere dello Sport: "Non convince, in particolare prima della punizione di Biraghi c'è intervento falloso di Dodò su Kvaratskhelia. All'80' altro errore, quando concede un rigore alla Fiorentina per intervento su Belotti di Lobotka che però arriva prima sul pallone"

5,5 anche per Tuttosport mentre per Il Mattino è da 5: "La svista è su una spinta di Dodò su Kvara. Sugli sviluppi arriva la punizione dell'1-1. Tre minuti dopo eccessiva l'ammonizione per Kvaratskelia. All'80' il VAR evita l'assegnazione di un rigore per un intervento regolare di Lobotka".