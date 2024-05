Dazn, Marelli sul 1° gol: “Proteste giuste del Napoli, c’era fallo di Dodo su Kvara”

TuttoNapoli.net

Luca Marelli, ex arbitro e analista, ha analizzato ai microfoni di DAZN il contatto tra Kvaratskhelia e Dodo che ha portato al primo gol della Fiorentina: "L'arbitro Marchetti ha subito le proteste del Napoli per il contatto tra Dodo e Kvaratskhelia, un fallo che Marchetti non ha fischiato. Le proteste del Napoli sono giustificate, c'era fallo, ma bisogna sottolineare che il fallo di Lobotka nasce da un'azione di un minuto dopo quindi non è consequenziale".