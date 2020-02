L'attaccante geniale

Contro il Cagliari Dries Mertens ha dato l’ennesima dimostrazione di essere un campione: suo il gol decisivo nella vittoria in terra sarda degli azzurri grazie ad una pennellata su cui Cragno nulla ha potuto. Il belga, grazie alla magia di Cagliari si è portato a solo un gol dal record di Marek Hamsik, capocannoniere all time della storia del Napoli.

ATTACCANTE GENIALE - Tra le serie tv che hanno avuto più grande successo in Italia c’è sicuramente “L’amica geniale”: la serie narra dello speciale legame che unisce Elena Greco e Raffaella Cerullo, due bambine degli anni cinquanta che crescono in un rione di Napoli. Proprio nel capoluogo partenopeo Mertens ha dimostrato a colpi di giocate sensazionali di non essere un calciatore normale, ma di avere veri e propri colpi da fuoriclasse. Diventa facile dare al belga l’appellativo di attaccante geniale: le parole spese da Gattuso nella conferenza post vittoria di Cagliari per lui vanno in questo senso: “Di Mertens mi sorprende la capacità di legare il gioco, fa sembrare tutto facile ed è incredibile in questo. Abbina qualità a furbizia quando va in pressione, li mette in difficoltà, gli fa fare la scelta più difficile”. Non a caso Dries, a Napoli è diventato “Ciro” per via dei suoi atteggiamenti da vero e proprio scugnizzo napoletano.

QUESTIONE RINNOVO - Mertens è in scadenza di contratto e si trova a un bivio, dove bisogna capire che strada prendere: da un lato ci sono le varie offerte dei grandi club che lo vorrebbero, dall’altro una possibile permanenza a Napoli dove, a suon di gol e di giocate è diventato un vero e proprio beniamino. Dagli ultimi rumors di mercato sembra che sia da parte del Napoli che da quella del belga c’è la volontà di prolungare l'accordo. Il club azzurro ha avanzato una proposta ufficiale per un biennale e adesso è in attesa di una risposta. La cosa importante è che sia Mertens che il Napoli vorrebbero andare avanti insieme, se lo augurano anche i tanti tifosi azzurri per continuare ad ammirare giocate come quelle di Cagliari che sanno tanto di attaccante geniale.