L'imprevisto di una coppietta in auto che era ad Afragola solo per 'appartarsi'

Si amavano o forse si stavano appena conoscendo senza stringersi la mano, avevano scelto l'esterno della stazione di Afragola, zona buia, isolata, tranquilla, per scambiarsi impulsi e sentimenti. Erano fermi a bordo strada, sulla sinistra, poco prima della sbarra del parcheggio. Non poteva sospettare, una coppietta in auto, ciò che poi sarebbe accaduto: erano da soli, non c'era nessuno, forse neppure s'erano interessati alla Coppa Italia. Per la notte avevano altri programmi. Poco dopo l'una, il delirio. All'esterno della stazione di Afragola arrivano motorini e auto, suonano i clacson, parte qualche coro. Loro, gli amanti innocenti, si saranno sorpresi, forse anche spaventati. Volevano tranquillità, hanno scoperto il caos. Forse avranno fatto in tempo a fuggire per non restare incastrati tra la folla.

LE VOCI SI RINCORRONO - Afragola era deserta mentre a Piazza Garibaldi c'era il delirio: le forze dell'ordine erano già state avvisate, le camionette della polizia si erano subito trasferite, era tutto pronto per l'arrivo del Napoli, la stazione era blindatissima, accesso vietato a tutti, anche ai giornalisti. Ma il web non ha confini ed è bastato un giro sull'app di Tuttonapoli per scoprire che i calciatori, che i tifosi attendevano alla stazione centrale, stavano arrivando ad Afragola. Le voci che si rincorrono complicano i piani della questura: off-limits anche questa stazione, molti tifosi chiedono alle forze dell'ordine di poter salutare la squadra da lontano, la risposta è negativa, intanto arrivano i taxi che dovranno riportare i calciatori a casa. Ecco il treno, qualcuno scende dalle scale mobili, nessuno ha la certezza si tratti dei giocatori. Della coppa neppure l'ombra.

BEFFA PER I CONGIUNTI - Sono passate da tempo le due e la squadra è ancora in treno, la questura opta per il ritorno a Napoli, poi di nuovo ad Afragola. Fortunati quei tifosi rimasti lì tutta la notte. Un indizio c'era: molti taxi, dal parcheggio, non si erano mai mossi. Sono gli stessi su cui i calciatori, alle quattro circa, entrano per tornare a casa, non prima di aver assecondato l'euforia collettiva. Tra assembramenti selvaggi, tifosi senza mascherina e fuori controllo, sono due congiunti a rimetterci nella folle notte di Afragola.