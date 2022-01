L'indiscrezione di Tuttosport: "Un prestito dal Psg: Paredes o Wijnaldum"

Centrocampo del Napoli: Paredes o Wijnaldum. Questo il titolo a sorpresa di Tuttosport sul mercato del Napoli, con il quotidiano che non esclude un colpo a sorpresa per la mediana: "Con l'arrivo a Parigi di Ndombele, ci sarebbe anche più di un centrocampista in esubero ed è lì che il Napoli proverebbe a rinforzarsi. | nomi sono due: Leandro Paredes e Georginio Wijnaldum. Paredes era un perno fisso del centrocampo giallorosso e operava di fianco a De Rossi nel 4-2-3-1, con gli stessi compiti di manovra che ha oggi Anguissa. Quest'anno nel Psg è stato utilizzato in sole 14 partite con un minutaggio bassissimo, 669’, perchè nella sua posizione Pochettino preferisce Herrera e Wijnaldum nell'attuale 4-3-3.

Ma l’arrivo di Ndombele potrebbe rendere superflua anche la presenza dell'olandese Wijnaldum, 31 anni compiuti a novembre: Spalletti di certo non disdegnerebbe il suo eventuale arrivo. L'accordo con il presidente del Psg, Nasser AI Khelaifi, non sarebbe complicato, anche perchè i rapporti con De Laurentiis sono ottimali fin dalle cessioni di Lavezzi e di Cavani".