L'Italia passeggia con il Lichtenstein: ottima prova per Di Lorenzo che bagna l'esordio con un assist

Finisce 5-0 per l'Italia il match contro il Liechtenstein, partita valevole per l'ottavo turno delle qualificazioni ad Euro2020. Azzurri subito avanti al 2' grazie ad una bella azione finalizzata da Bernardeschi. Nel secondo tempo ci sono state le reti siglate da Belotti al 70', Romagnoli al 77', El Sharawy all'82' e ancora Belotti al 92'. L'Italia, già aritmeticamente qualificata agli Europei, ha dimostrato l'ennesima prova di forza contro un Liechtenstein mai capace di mettere in difficoltà la squadra di Roberto Mancini. Ottima la prova d Giovanni DI Lorenzo, che con l'assist del 5-0 bagna l'esordio in Nazionale. Solo panchina per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne e per il portiere Alex Meret.