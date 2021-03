L'Italia vince 2-0 in Lituania, 3 su 3 e primo posto: Insigne e Di Lorenzo non entrano

A Vilnius l'Italia batte 1-0 la Lituania e conquista la sua terza vittoria consecutiva nel gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Primo tempo opaco della Nazionale che rischia anche di prendere gol, con un errore abbastanza chiaro di Donnarumma. Nella ripresa cambia la musica, azzurri trasformati e subito in rete al 48' con Sensi: Locatelli appoggia un buon pallone per il centrocampista dell'Inter che trova la rete da fuori area. Il raddoppia solo nel finale, al 93', con Immobile su calcio di rigore. Sia Insigne che Di Lorenzo non hanno preso parte al match, entrambi tenuti a riposo dal ct Mancini.