L'occasione di Mertens: una soluzione differente per l'attacco

Dopo la sosta, il Napoli è atteso da un altro tour de force con sette partite in tre settimane, con la pressione di mettere a posto il percorso in Europa League complicato dalla sconfitta contro lo Spartak Mosca e ci sarà spazio nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Dries Mertens è al lavoro in questa sosta per farsi trovare al meglio al ritorno in campo dopo l'esordio di Firenze, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Mertens è un’arma molto utile, può sia agire a ridosso della punta che rappresentare una soluzione diversa, di grande qualità nel ruolo di centravanti. Dries è l’uomo dei record, ha segnato 135 gol, insieme a Petagna è anche il 'salvagente' per gennaio, quando il Napoli a causa della Coppa d’Africa dovrà fare a meno di Osimhen per un mese"