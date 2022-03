L'opzione per il rinnovo annuale di Juan Jesus sarà esercitata: i dettagli

Dopo una stagione in cui il brasiliano ha sempre risposto presente quando chiamato in causa, andare avanti insieme pare scontato.

Un anno fa a Juan Jesus venne proposto un contratto annuale da settecentocinquantamila euro d'ingaggio più duecentomila euro do bonus in caso di qualificazione in Champions, con opzione per il rinnovo di un anno in favore del Napoli e una promessa: rivedersi più avanti con reciproca fiducia per discuterne. Dopo una stagione in cui il brasiliano ha sempre risposto presente quando chiamato in causa, andare avanti insieme pare scontato.

A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Il campo e la serietà di Juan Jesus hanno praticamente attivato quella clausola, che ha bisogno solo di essere esercitata: il brasiliano rimarrà, per condividere con Spalletti un’altra stagione".