L'Udinese a Napoli non solo per difenderi: Sottil vuole una prova di qualità al Maradona

Ma il Napoli vuole chiudere in bellezza la prima parte della stagione con l’undicesima vittoria consecutiva in campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Udinese non farà come l’Empoli e lo Spezia, non si limiterà a togliere la profondità al Napoli e chiudere gli spazi, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno evidenziando che con le qualità dei suoi uomini migliori come Deulofeu, Pereyra, Beto e Samarzdic proverà a creare problemi al Napoli, come spiegato anche da Sottil: "Cercheremo di mettere in difficoltà il Napoli con tutto quello che sappiamo fare. Non andremo al Maradona a veder giocare solo loro". È il biglietto da visita dell’Udinese che ha battuto l’Inter e la Roma e pareggiato contro la Lazio ma il Napoli - si legge - vuole chiudere in bellezza la prima parte della stagione con l’undicesima vittoria consecutiva in campionato.