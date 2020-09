La conferma di Carnevali su Boga: il Napoli fa sul serio

"Il Napoli è stato tra i primi club in Italia ad interessarsene e sarà il primo che interpelleremo". L'apertura di Giovanni Carnevali conferma la strategia del Napoli sul mercat. Il ds Giuntoli considera Jeremie Boga un pupillo, sorrideva a giugno quando se ne parlava, era sornione perché le offerte ai neroverdi sono arrivate già nel 2019. Il Napoli fa sul serio, vuole l'esterno, ci riproverà non appena sarà ufficiale Allan all'Everton. Già individuata la formula: cessione a titolo definitivo con cartellino valutato 40 milioni che il Napoli colmerà con una parte fissa e con una contropartita che potrebbe essere Ounas. Il calciatore ha già dato l'ok al trasferimento in azzurro, considera Napoli la piazza giusta per consacrarsi. L'unico ostacolo potrebbe essere la concorrenza, non tanto dei club italiani quanto di quelli stranieri. Ma il Napoli oggi ha un vantaggio che intende consolidare.