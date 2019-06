La cronista vicina a Mendes conferma: "Accordo totale con James e col Real, il calciatore ha chiesto informazioni sulla città"

Claudia Garcia, corrispondente in Italia dei quotidiani portoghesi e molto vicina al procuratore Jorge Mendes, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La notizia di James al Napoli è già di qualche giorno fa. Vedremo se si farà entro la fine di giugno, l’accordo è totale con il club e con il calciatore. Mi stupisce come il Real Madrid lo dia via a queste condizioni così favorevoli. La situazione è che il Real non può far tornare James con Zidane, quindi vuole risolvere in fretta la situazione.

C’è anche una situazione familiare favorevole per James, perché c’è Ospina che è suo ex cognato ed è un grande punto di appoggio. Ha chiesto informazioni sulla città e si è informato sui voli che lo porterebbero poi a rispondere alle chiamate della nazionale colombiana. Manca solo da definire alcuni dettagli legati alla gestione dei diritti di immagine. Jorge Mendes in questo momento è a Madrid, ma è più proiettato sull’affare Joao Felix all’Atletico. Lui però è in contatto sempre con tutti i suoi assistiti”.