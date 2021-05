La fake news che circola su Demme e le assenze con Fiorentina e Verona

Perché Diego Demme non ha messo piede in campo nelle ultime partite di campionato? Sui social è cominciata a circolare una fake news riguardo ad una clausola presente nel contratto del centrocampista italo-tedesco, che avrebbe imposto al Napoli di pagare un bonus supplementare quando sarebbero scattate le 25 presenze in Serie A. Ma non è così. Anzi, rispondiamo come di solito replica il club azzurro, specie in fase di mercato: fake news.

FAKE NEWS - L'ex Lipsia guadagna 2,5 milioni di euro e si è fermato a 24 presenze in campionato, rimanendo fuori contro Fiorentina ed Hellas Verona. Due scelte tecniche di Rino Gattuso e non dettate dalla società. Non esiste nessuna clausola di questo tipo nel contratto di Demme. Anche se fosse, in virtù di uno stipendio non esagerato, non sarebbe stato un problema versare un supplemento al giocatore. E' il mondo dei social che rilancia la notizia, ma di riscontri non ne arrivano.