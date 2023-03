La fantasiosa ricostruzione dell'Eintracht: "Attacco partito dai tifosi del Napoli"

Philipp Reschke, membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Eintracht Francoforte, ha rilasciato una dichiarazione in merito agli scontri

Philipp Reschke, membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Eintracht Francoforte, ha rilasciato una dichiarazione in merito agli scontri accaduti prima e dopo il match di Champions contro il Napoli: "Mercoledì sera verso le 23.30 c'è stato un altro attacco di circa 100 tifosi del Napoli verso i due hotel (quello dove soggiornava la squadra e quello dei tifosi tedeschi, ndr). Tutti sono arrivati sani e salvi nelle rispettive camere. Nella nottata e stamattina non ci sono stati altri scontri, la polizia ha confermato che non ci sono stati feriti. Tre tifosi dell'Eintracht sono stati arrestati, abbiamo saputo che a circa 200 ultras napoletani è stato proibito l'ingresso alla partita per via degli scontri del pomeriggio.