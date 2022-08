La felicità di Simeone: “Squadra e città uniche, certe strade destinate ad unirsi!”

Prime dichiarazioni da giocatore del Napoli per Giovanni Simeone.

Prime dichiarazioni da giocatore del Napoli per Giovanni Simeone. Il nuovo attaccante del Napoli ha raccontato le sue emozioni per la nuova avventura in maglia azzurra attraverso i propri social: "Felicità immensa. Una squadra speciale, una città unica e la sensazione che certe strade siano destinate ad unirsi... Forza Napoli Sempre!!!".