La moviola del CdS - Manca rosso a Theo, tanti dubbi su rigore non concesso ad Elmas

“Manca un rosso ed è pesante". Scrive così nella moviola relativa a Napoli-Milan l'edizione odierna del Corriere della Sera, che ravvisa diversi errori nella direzione arbitrale: "L’entrata di Theo Hernandez sulla tibia di Milik è brutta e pericolosa, non ha avuto conseguenze solo perché il giocatore rossonero non ha affondato. La Penna ha optato per il giallo, Rocchi al VAR glielo ha supportato. Non va: gamba tesa, piede a martello, a repentaglio l’incolumità dell’avversario”.

Sul rigore consesso al Milan e su uno negato al Napoli: “Il difensore non trova mai il pallone, solo la gamba/piede sinistro dell’avversario. Più di un dubbio invece sul successivo contatto tra Conti ed Elmas, che poi riceve anche un’ancata da Leao: Elmas ha già saltato, questo può essere stato redimente”.