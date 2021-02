La moviola di Gazzetta smentisce in toto Pirlo: "Rigore c'è, il secondo giallo a Di Lorenzo no!"

Dopo la sconfitta contro il Napoli Andrea Pirlo si presenta davanti ai microfoni di Sky Sport e protesta per la direzione arbitrale di Daniele Doveri. Gli episodi della discordia riguardano il fallo di Chiellini su Rrahmani che vale il calcio di rigore decisivo per l'1-0 finale e un presunto secondo giallo non mostrato a Di Lorenzo per una trattenuta su Chiesa. Ma la moviola de La Gazzetta dello Sport smentisce in toto l'allenatore bianconero:

"Al 28’ del primo tempo il Napoli batte una punizione, la palla arriva a centro area dove Chiellini, per prendere posizione e difendere l’uscita di Szczesny, allarga il braccio e con la mano aperta colpisce sul volto Rrahmani. L’area è piena di giocatori, a Doveri sfugge l’impatto, ma l’arbitro viene richiamato al monitor dal Var Valeri. E dopo aver controllato le immagini giustamente Doveri concede il rigore. Un altro episodio che avrebbe potuto incidere arriva al 37’: Di Lorenzo, già ammonito per fallo su Chiesa, viene nuovamente saltato dall’esterno bianconero. Il terzino afferra Chiesa per il braccio ma senza esagerare con la trattenuta: Chiesa si ferma, Doveri non fischia nemmeno il fallo e la sua valutazione sembra corretta. Di Lorenzo riesce a frenarsi appena in tempo".