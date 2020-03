La prossima del Napoli potrebbe non essere a Verona

Il calcio va avanti. Anzi si ferma. Anzi no, continua ma solo per un pochino. Regna il caos e l’approssimazione nel pallone finito nel pallone dopo l’allarme CoronaVirus, con forze contrastanti incapaci di trovare una linea comune da seguire.

Oggi si concluderà la 26esima giornata con Sassuolo-Brescia, con il Napoli che ha riposato dopo aver disputato il suo match contro il Torino il 29 febbraio. Da calendario gli azzurri dovrebbero tornare in campo contro l’Hellas venerdì 13, ma la direzione ormai appare chiara, anche dopo al forte presa di posizione dell’Associazione Calciatori e del Ministro Spadafora.

“Martedì ci sarà il consiglio federale - scrive l'Aic -, ci aspettiamo una cosa sola, la sospensione dei campionati fino a quando non ci saranno le condizioni per giocare”. Situazione paradossale, con il Napoli che quasi certamente resterà fermo anche questa settimana e tornare di scena solo nel match di Champions League contro il Barcellona, fissata per il 18 marzo. L’Europa, infatti, non sembra intenzionata a fermare le gare ed il ministro dello Sport spagnolo ha ribadito che il match del Camp Nou si giocherà a porte chiuse. Tutto abbastanza folle…