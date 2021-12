Dove giocherà Lorenzo Insigne il prossimo anno? È domanda che diventerà sempre più attuale con l’avvicinarsi della scadenza fissata dallo stesso agente dell’attaccante azzurro: “Dal 2 gennaio cambierà tutto” aveva spiegato Vincenzo Pisacane, lanciando una sorta di ultimatum nella trattativa turbolenta col Napoli.

Da settimane le parti sono immobili nelle loro posizioni, senza che nessun passo sia stato fatto per trovare un accordo. Dal Napoli non pare esserci la volontà di alzare l’offerta messa sul tavolo al Magnifico: contratto di quattro anni a 3,5 milioni di ingaggio. Sull’altro fronte la situazione non è certo migliore: Insigne ritiene inaccettabile tale proposta ed attende un rilancio che ancora non arriva.

In questa spaccatura, c’è una squadra che cova il sogno di accaparrarsi le prestazioni del numero 24 del Napoli: il Toronto della Major League statunitense. Il club canadese è disposto ad offrire un ingaggio super a Insigne (più del doppio di quello messo sul piatto da De Laurentiis) ed è in costante pressione sul calciatore per ricevere riscontri positivi. La corsa è ancora aperta, ma se dovessimo fotografare la situazione ad oggi, la squadra favorita nella corsa a Insigne pare essere proprio quella canadese.