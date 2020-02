La strategia per fermare il fuoriclasse: quattro azzurri a controllare Messi

Quando Lionel Messi non segna siamo sempre di fronte ad una notizia. E se non lo fa per quasi 400 minuti a Barcellona si scatena il panico. Poi, però, emerge il fuoriclasse e tutti dimenticano le polemiche. La Pulga, dopo un digiuno di 389 minuti, ci mette un tempo a stendere l'Eibar con una tripletta: dal 14' al 40', tre reti in meno di mezzora; poi il quarto nel secondo tempo e fanno 18 totali in Liga. In un pomeriggio l'argentino si è ripreso il Barça e adesso tocca inventarsi qualcosina per fermarlo, visto che tra un paio di giorni quella stella proverà ad illuminare anche il San Paolo.

COME FERMARLO - Il Napoli ora starebbe studiando un piano per fermarlo. Il Corriere dello Sport parla di una vera e propria gabbia che Rino Gattuso gli costruirà addosso, anche se è complicata immaginare dove sistemarla visto che Leo non dà punti di riferimento. Sarà Demme l'uomo-chiave, scudo protettivo con un radar per non mollare mai quella Pulce velocissima. Ma a lavorare con lui ci saranno Maksimovic, quando Messi proverà ad intrufolarsi in area, coadiuvato da Mario Rui pronto a stringere la sua posizione per avvicinarsi al fuoriclasse. E anche Zielinski, mezzala di sinistra, sarà chiamato a dare una gran mano in fase difensiva per presidiare quella zona. La zona Messi.