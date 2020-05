La Uefa pronta a ripartire: già fissata la data di Barcellona-Napoli

Se la Serie A ha voglia di ripartire il 13 giugno, la Uefa ha fissato per il 6 agosto la ripartena. Si ricomincerebbe con gli ottavi di Europa League, poi il 7 e l'8 spazio per quelli di Champions League. In campo due italiane: la Juve impegnata in casa col Lione e il Napoli che dovrà giocare a Barcellona al Camp Nou dopo l'1-1 del San Paolo. Se confermato, azzurri dunque in campo sabato 8 agosto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.