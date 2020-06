Lacrime di dolore e rabbia per Gattuso all'ultimo saluto a Francesca: il racconto della Gazzetta

Lacrime di dolore, ma anche di rabbia per quel destino crudele che s’è portato via la giovane sorella Francesca di appena 37 anni, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che Rino Gattuso "è arrivato un’ora prima che avesse inizio la funzione religiosa che si è svolta nella chiesta di Santa Maria ad Nives, dove l’intera comunità di Schiavonea, cittadina in provincia di Cosenza, s’è stretta intorno alla famiglia Gattuso in un sentimento di sincera partecipazione al lutto". Il racconto prosegue: "Rino siede a pochi metri dalla bara, il suo sguardo si perde nel vuoto, in quello spazio dove è possibile rivedere le immagini di un passato che tanto lo ha legato a Francesca e al resto della famiglia. Papà Franco e mamma Costanza sono distrutti dal dolore, insieme a Ida, l’altra figlia e Marco, il marito di Francesca. Dopo la funzione religiosa, Rino è risalito in macchina e si è messo in viaggio verso Napoli".