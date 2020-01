Lazio-Napoli, preview e probabili formazioni: out anche Meret, Inzaghi senza Correa

di Antonio Gaito - Dopo l'Inter, per il Napoli c'è un altro impegno complicatissimo per chiudere il girone d'andata. La squadra di Gattuso dovrà dare ulteriori segnali di crescita contro la Lazio, lanciatissima con 9 vittorie consecutive, che riesce a vincere anche le gare che gioca male - come l'ultima col Brescia - e nel finale trova sempre la zampata per restare in scia delle prime. Il Napoli arriva alla sfida dopo il ko con l'Inter, che da un lato ha dato segnali incoraggianti sul piano del gioco ma preoccupanti per ulteriori errori individuali che hanno spianata la strada ai nerazzurri, ma anche con una lunghissima lista di infortunati. Si tratta di pilastri come Koulibaly, Meret e Mertens, ma - oltre a Ghoulam e Younes -, anche un elemento come Maksimovic che costringerà Gattuso di nuovo ad adattamenti nella linea difensiva.

I precedenti naturalmente sono tutti pro Napoli viste le tante vittorie inflitte alla Lazio negli anni. I laziali hanno perso tutte le ultime 5 sfide di Serie A col Napoli (subendo 15 reti) ed è la loro striscia di ko più lunga contro una singola avversaria. Addirittura la Lazio ha perso tutte le ultime 6 sfide casalinghe contro i partenopei (16 gol subiti). Quest'anno ovviamente la Lazio ha numeri diversi ed è in striscia aperta di 9 vittorie di fila ed è la seconda volta nella sua storia che accade. In casa viaggia ad almeno due reti fatte di media nelle ultime sette sfide interne: dal '50 non arriva ad otto gare siglando almeno due gol. Gira anche tutto bene alla squadra di Inzaghi che ha guadagnato ben 8 punti con i gol segnati dopo il 90' (almeno tre più di ogni altra squadra). Disastroso invece il trend del Napoli: ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato (non accadeva dal 2010) ed in generale con 13 punti nelle prime 9 trasferte di campionato è la peggior partenza dal 2011.

LE ULTIME SULLA LAZIO - Inzaghi senza Parolo squalificato e gli acciaccati Lukaku e Correa, almeno dall'inizio. Si va dunque verso l'attacco pesante con Caicedo in coppia con Immobile. A centrocampo Luis Alberto, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic con Lazzari e Lulic sugli esterni. In difesa solito terzetto Felipe, Acerbi e Radu.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Tante assenze per Gattuso. Out Mertens, Koulibaly, Ghoulam, Maksimovic, Younes, Meret, oltre al neo-acquisto Demme non ancora disponibile. Tra i pali dunque Ospina mentre in difesa riconferma per Di Lorenzo in coppia con Manolas ed Hysaj e Mario Rui ai lati. In mediana scelte obbligate con Allan, Fabian e Zielinski ed in attacco solito tridente.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

ARBITRO: Orsato (Tegoni-Galetto, IV: Giua, VAR: Pairetto, AVAR: Schenone)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net