Le Iene: "Ancora Inter-Juve: c'è qualcosa che non Var. Stavolta ci saranno gli audio?"

Ancora Inter-Juve: c’è qualcosa che non Var? La trasmissione ‘Le Iene’ torna a parlare della gara di San Siro di domenica sera, chiedendosi "Perchè il Var è intervenuto per far cambiare la decisione dell’arbitro?” Sul contatto Alex-Sandro Dumfries.

La trasmissione si chiede ancora come sia possibile che in questo caso il Var sia intervenuto e non l’abbia fatto in occasione del rigore assegnato ingiustamente a Cuadrado in Juve-Inter dello scorso anno arbitrata da Calvarese.

Questa volta, si chiede il giornalista Filippo Roma, sarà possibile ascoltare gli audio di quello che si sono detti in sala Var, audio che invece erano spariti in relazione al famigerato Inter-Juve del 2018 e del caso Pjanic? Per chiedere spiegazioni è stato contattato anche il Presidente dell’Aia Alfredo Trentalange, che non ha però voluto affrontare la questione.