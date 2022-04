Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli: due dubbi per Spalletti, Gasp preserva Muriel?

Il Napoli è di scena a Bergamo, dopo le due vittorie contro Verona ed Udinese, con l'obiettivo di superare forse l'ostacolo più alto del proprio calendario

Il Napoli è di scena a Bergamo, dopo le due vittorie contro Verona ed Udinese, con l'obiettivo di superare forse l'ostacolo più alto del proprio calendario nell'ambito della corsa Scudetto. Compito non facile per la squadra di Spalletti contro l'Atalanta che con la vittoria soffertissima di Bologna ha arginato la crisi di risultati e ha conquistato probabilmente un'altra occasione per provare a rientrare nella corsa al quarto posto (-8 dalla Juventus ed una gara da recuperare).

Statistiche

I precedenti degli ultimi anni sorridono ai nerazzurri: l'Atalanta ha vinto 4 delle ultime 6 gare di campionato contro il Napoli, incluse le ultime due di fila e non ottengono tre vittorie consecutive contro i partenopei dal 1998. Inoltre, l'Atalanta ha segnato in 19 delle ultime 21 gare disputate contro il Napoli in Serie A. Il momento però non è dei migliori per Gasp: dopo sei vittorie di fila tra novembre e divembre, poi sono arrivati solo 3 successi nelle ultime 12 partite. Il Napoli può vantare un super rendimento esterno: 34 punti in 15 trasferte, perdendo solo una gara in trasferta finora (contro l'Inter il 21 novembre).

Le ultime sull'Atalanta

Gasperini senza Toloi, Ilicic e l'ex Duvan ma recupera Boga che dovrebbe agire in coppia con Malinovskyi, davanti a Koopmeiners (in ballottaggio con Pessina), permettendo a Muriel di partire dalla panchina dopo il ritorno dalla nazionale e rappresentare una carta per la ripresa. In mediana De Roon e Freuler con Hateboer (in vantaggio su Pezzella) e Zappacosta ai lati mentre in difesa nessun dubbio su Djimsiti, Demiral e Palomino.

Le ultime sul Napoli

Spalletti senza Osimhen e Rrahmani squalificati oltre a Di Lorenzo, Meret, Ounas e Petagna infortunati. Recupera Fabian che è favorito su Zielinski (in questo caso sarebbe 4-2-3-1) per far parte del terzetto con Lobotka ed Anguissa mentre in attacco Politano ed Insigne larghi in supporto a Mertens. L'altro dubbio riguarda la destra con Zanoli favorito su Malcuit nella linea con Koulibaly, Juan Jesus e Rui. Con Tuanzebe invece sarebbe difesa a 3.

ATALANTA-NAPOLI - Domenica 3 aprile, ore 15.00, Gewiss Stadium

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini

Ballottaggi: Koopmeiners-Pessina 55%-45%, Hateboer-Pezzella 55%-45%

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Fabiàn; Politano, Mertens, Insigne. All. Spalletti

Ballottaggi: Zanoli-Malcuit 51%-49%, Fabian-Zielinski 51%-49%

ARBITRO: Di Bello (Alassio – Del Giovane, IV: Massa. VAR: Aureliano, AVAR: Longo)

Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia/Napoli, diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net