Le probabili formazioni di Napoli-Monza: Stroppa col dubbio Sensi, Spalletti conferma tutti

Dopo la vittoria di Verona, il Napoli di Luciano Spalletti fa l'esordio stagionale allo stadio Maradona ed è chiamato a dare conferme importanti. Il rinnovato entusiasmo in città porterà probabilmente oltre 40mila presenze e gli azzurri dovranno iniziare col piede giusto per far dimenticare il rendimento interno della scorsa stagione, perdendo proprio in casa i punti decisivi per lottare fino alla fine per lo Scudetto. Il Napoli si presenterà con gli stessi 11 di Verona, di cui 9 della scorsa stagione come sottolineato da Spalletti che teme i tanti cambiamenti estivi, e dall'altro lato affronterà un Monza che sulla carta è di ottimo livello ma che è stato rivoluzionato (ed è ancora in costruzione con tanti giocatori ancora in fase di contrattazione) e non è certo alla migliore versione o già con una sua identità.

Le ultime sul Napoli

Spalletti accoglie Simeone e Ndombele, che partiranno dalla panchina, e non ancora Raspadori. Per il resto stesso undici visto a Verona con Mario Rui che dovrebbe essere ancora preferito a Olivera che è comunque finalmente pronto secondo Spalletti. In attacco Lozano favorito su Politano per comporre il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia in questo momento intoccabili

Le ultime sul Monza

Stroppa senza gli acciaccati Carlos Augusto e Mota mentre Pessina partirà dalla panchina: davanti a Di Gregorio spazio a Marlon, Ranocchia e Pablo Marì; in mediana Birindelli e D'Alessandro esterni con F. Ranocchia, Barberis e Valoti (in ballottaggio con Sensi) al centro. In attacco Caprari in supporto all'ex Petagna.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Mario Rui-Olivera 60%-40%

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Valoti, D'Alessandro; Caprari, Petagna. All. Stroppa

Ballottaggi: Valoti-Sensi 55%-45%

ARBITRO: Fourneau (Massara-Sechi, IV: Rutella, VAR: Irrati, AVAR: Paterna)

Diretta Tv su Dazn e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net