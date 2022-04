Le probabili formazioni di Napoli-Roma: due dubbi per Spalletti, Mourinho si copre

Spalletti ancora senza Di Lorenzo, ma recupera Ounas, Meret e Petagna in panchina e rientra tra i titolari Anguissa dopo la squalifica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non possiamo giocare le partite degli altri, potevamo provare a non perdere quella precedente ma anche quella è andata. Le possibilità si sono ridotte, ma le nostre intenzioni non cambiano: andiamo in campo per vincere la partita qualsiasi sia l'avversario". Luciano Spalletti guarda avanti in conferenza stampa, senza soffermarsi più di tanto sulle vittorie delle milanesi negli anticipi, provando ad archiviare l'enorme rammarico per il ko interno contro la Fiorentina e focalizzare soltanto la prossima sfida contro la Roma, ancora al Maradona per una grande chance di riscatto oltre che di un vero e proprio dentro o fuori per restare in corsa per lo Scudetto.

Statistiche

Il Napoli dovrà in primis riconquistare il proprio stadio. Considerando tutte le competizioni, otto delle 10 sconfitte subite in questa stagione sono arrivate allo stadio Maradona: solo in una stagione la squadra campana ha perso più gare interne, nel 1997/98 (11). Di fronte ci sarà una squadra in ottima salute, non solo per la vittoria sul Bodo in Conference: la Roma è l'unica squadra imbattuta in Serie A nelle ultime 11 giornate (con 7 vittorie tra l'altro) e in questo parziale è la squadra che ha ottenuto più punti (ben 25). Occhio anche alle palle inattive perché si affrontano le due migliori squadre in quest'aspetto: 22 gol da palla ferma la Roma e 21 il Napoli e nel dettaglio i giallorossi sono primi per reti su sviluppo di calcio d’angolo (11) e gli azzurri per quelle su sviluppo di punizione indiretta (7).

Le ultime sul Napoli

Spalletti ancora senza Di Lorenzo, ma recupera Ounas, Meret e Petagna in panchina. Rientra dalla squalifica Anguissa, che si riprenderà il posto al fianco di Lobotka, ed i dubbi di formazione sono due: il primo riguarda chi la spunterà tra Zielinski e Fabian (in questo caso sarebbe 4-3-3) mentre Mertens dietro Osimhen ha possibilità molto più basse. Il secondo vede Lozano insidiare Politano con quest'ultimo ancora leggermente avanti.

Le ultime sulla Roma

Mourinho dovrebbe limitare il turnover a due elementi ed in un caso per proporre una formazione più coperta. In difesa potrebbe esserci Kumbulla al posto di Ibanez, nel terzetto con Mancini e Smalling. Il secondo cambio dovrebbe essere Oliveira, e non Mkhitaryan, nell'ottica di un 3-5-2 più solido con Pellegrini e Cristante a comporre il trio centrale, Karsdorp e Zalewski ai lati. In attacco Zaniolo in supporto ad Abraham.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen All. Spalletti

Ballottaggi: Zielinski-Fabian/Mertens 60%-40%, Politano-Lozano 51%-49%

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Ballottaggi: Kumbulla-Ibanez 55%-45%, Oliveira-Mkhitaryan 55%-45%

Arbitro: Di Bello (Meli-Valeriani, IV: Sozza, VAR: Di Paolo, AVAR: Ranghetti)

Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia/Napoli e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita