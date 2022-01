Le probabili formazioni di Napoli-Samp: ne restano 11+2, ma come stanno Ghoulam e Dries?

Dopo il pareggio con la Juventus, il Napoli è chiamato alla vittoria contro la Sampdoria per provare un nuovo allungo sulle inseguitrici e invertire soprattutto il trend al Maradona dove è reduce da tre (immeritate, ma pesantissime) sconfitte di fila in campionato (Spezia, Empoli ed Atalanta). Servono tre punti a Spalletti per uscire dal momento più difficile della stagione (già dalla prossima dovrebbe recuperare alcuni elementi ormai verso i 10 giorni di positività) e che si ritrova con undici elementi più Zanoli e Petagna dopo la positività anche di Zielinski. Di fronte ci sarà la Sampdoria che non vive un grande momento, reduce dal ko col Cagliari ma anche del pari sul campo della Roma prima della sosta e che ha le individualità (gli ex Gabbiadini e Quagliarella ed il saltatore Thorsby, su tutti) per far male anche in partite in cui subisce la mole di gioco avversaria.

Le ultime sul Napoli

Spalletti perde anche Zielinski per Covid, oltre a Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Mario Rui, Lozano e Malcuit mentre Fabian potrebbe recuperare al massimo per la panchina. Scelta obbligata quindi Elmas, reduce dal Covid, nella mediana con Lobotka e Demme e per il resto solito undici visto a Torino. I dubbi riguardano le condizioni di Mertens, insidiato da Petagna, e di Ghoulam che potrebbe accusare lo sforzo della lunga inattività e lasciare il posto al giovane Zanoli.

Le ultime sulla Sampdoria

D'Aversa senza l'inamovibile Candreva squalificato e gli infortunati Bereszynski, Damsgaard, Verre e Yoshida ma col negativizzato Augello (probabilmente dalla panchina) ed il neo-acquisto Rincon subito titolare in coppia con Ekdal in mediana con Thorsby e Askildsen ai lati. In attacco con Gabbiadini c'è Quagliarella, partito dalla panchina nell'ultima gara e favorito su Caputo. In difesa Ferrari e Chabot al centro, Murru a sinsitra ed il giovane scuola Juve Dragusin adattato a destra

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka, Elmas; Politano, Petagna, Insigne. All. Domenichini

Ballottaggi: Ghoulam-Zanoli 55%-45%, Petagna-Mertens 55%-45%

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru; Thorsby, Ekdal, Rincon, Askildsen; Quagliarella, Gabbiadini. All. D'Aversa

Ballottaggi: Rincon-Vieira 55%-45%, Quagliarella-Caputo 55%-45%, Murru-Augello 60%-40%

ARBITRO: Di Bello (Scatragli-Margani, IV: Cosso, VAR: Abisso, AVAR: Tegoni)

Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita