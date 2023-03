Lecce-Napoli cambia data per la Champions: ecco l'idea della Lega per le italiane ai quarti

Napoli, Inter e Milan anticiperanno a venerdì 7 aprile i loro incontri della 29a giornata, inizialmente previsti per sabato 8.

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Napoli, Inter e Milan anticiperanno a venerdì 7 aprile i loro incontri della 29a giornata, inizialmente previsti per sabato 8. Il nuovo calendario della giornata pre pasquale sarà reso noto martedì, insieme agli anticipi e ai posticipi dei turni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che vista l’eccezionalità dell’evento, in Lega stanno cercando il giusto incastro per mettere le nostre tre formazioni in corsa per la Champions nelle condizioni ideali senza “danneggiare” nessuno. L’ipotesi sulla quale le parti stanno lavorando è quella di far disputare Salernitana-Inter alle ore 17, Lecce-Napoli alle 19 e Milan-Empoli alle 21.