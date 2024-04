Legale ADL: "L'acquisto di Osimhen non ha portato alcun vantaggio al club"

E' quanto afferma l'avvocato Gino Fabio Fulgeri, difensore, assieme al collega Lorenzo Contrada, del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

"Il confronto con i magistrati era stato sollecitato dal presidente che è andato in Procura per spiegare la posizione della società. Credo sia stato chiaro rispetto all'accusa contestata di falso in bilancio relativamente all'operazione sull'acquisto Osimhen, che non ha portato alcun vantaggio alla società sportiva Calcio Napoli né sotto il profilo patrimoniale, perché quell'aspetto è stato già vagliato dalla procura di Napoli ed è stato archiviato, né sotto l'aspetto sportivo perché è emerso proprio da questa indagine che il patrimonio della società è così capiente e sano che non c'è la necessità valorizzare un'operazione per iscriversi ai campionati italiani o europei".

Il penalista conferma, inoltre, che la prossima settimana verrà depositata una memoria difensiva. "Confidiamo in una rivalutazione della contestazione", ha aggiunto, come riferito da Ansa.