Lista Champions: si possono fare solo 3 cambi, 2 nuovi acquisti verranno esclusi

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, il mercato costringerà a riguardare anche le liste Uefa per la Champions League: per gli ottavi di finale, in programma con il Barça tra il 21 febbraio al Maradona e il 12 marzo a Barcellona, il Napoli potrà operare soltanto tre cambi nell’elenco da presentare all’Uefa. E ciò significa che dovrà operare una scelta tra i nuovi acquisti; quattro per il momento, cinque se arriverà anche il difensore. Si vedrà. Sono dettagli.