LIVE - Dimaro, day 13: azzurri in campo per la seduta mattutina, c'è anche Rog. Ghoulam a parte

10.50 - Ghoulam si allena a parte sulla pista d'atletica con una serie di allunghi.

10.40 - La squadra si sposta in un'area di rigore, esercitazioni con i laterali al cross da destra e sinistra e a coppia gli azzurri attaccano il primo ed il secondo palo.

10.30 - Soliti due torelli ad alta intensità mentre sono piene anche oggi le tribunette.

10.25 - In gruppo regolarmente anche Manolas che ieri ha svolto lavoro in palestra.

10.22 - Marko Rog è regolarmente in campo, nonostante sia ai dettagli l'affare col Cagliari ed a breve potrebbe sostenere le visite mediche per i sardi.

10.20 - Squadra in campo, corsa leggera ed esercizi aerobici.

10.10 - Prosegue la fase di attivazione con esercizi aerobici e sulla postura nei pressi della palestra.

10.00 - Calciatori in campo, prima tappa in palestra per le prime esercitazioni di riscaldamento.

9.45 - Anche quest'oggi cielo nuvoloso, non piove ancora ma è una giornata tutt'altro che serena. Ricordiamo che la seduta mattutina comincerà alle ore 10.

9.40 - Milik, tra i primi arrivare sul campo, si dirige in palestra.

9.35 - Si ripartirà dal forte temporale di ieri che ha costretto i giocatori a sospendere l'allenamento, ovvero la partitella, per rientrare in campo.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino del Napoli al campo di Carciato, oggi l'unica seduta in programma dato che nel pomeriggio è previsto riposo.