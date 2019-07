LIVE - Dimaro, day 20: allenamento mattutino, alle 12 la messa del Cardinale e nel pomeriggio parla Ancelotti

Premi F5 per aggiornare la diretta e seguire il live

11.00 - La squadra resta ancora in palestra, tra un'ora proprio sul campo di Carciato la benedizione del cardinale Crescenzio Sepe.

10.50 - I collaboratori di Ancelotti allestiscono il campo per le esercitazioni che inizieranno a breve.

10.45 - Lavoro defaticante per tutti i protagonisti dell'amichevole di ieri contro la Cremonese. Giocatori divisi tra cyclette ed esercizi di riscaldamento sulla pista d'atletica.

10.41 - Uno degli ultimi ad apparire sul campo è Mertens, tra i più acclamati. "Ciro, Ciro, Ciro" il coro per lui. C'è anche Milik.

10.40 - Applausi per i calciatori che entrano in campo, tutti si dirigono in palestra, a breve avrà inizio l'allenamento.

10.30 - Pochi minuti e i calciatori, reduci dall'amichevole con la Cremonese, faranno il loro ingresso in campo.

10.15 - L'allenamento inizierà alle 10.30: qualche giocatore è già uscito dagli spogliatoi e si è diretto in palestra.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino del Napoli nel 20esimo giorno di ritiro. Oggi giornata ricchissima: alle 12 la benedizione del cardinale Crescenzio Sepe, nel pomeriggio la conferenza stampa di Ancelotti e poi nuova seduta pomeridiana. Stasera in Piazza Madonna della Pace la presentazione della squadra.