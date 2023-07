LIVE - Dimaro, day 3: seduta pomeridiana, super-accoglienza per Simeone e saluto a Garcia

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

18.00 - Ora inizia un'esercitazione offensiva con lo sviluppo sugli esterni per poi concludere col cross e l'attacco alla porta

17.55 - ADL è nello store all'esterno dello stadio, concedendosi ai tifosi: foto e autografi per i supporters in visibilio per il patron.

17.45 - Gruppo diviso su due partitelle a pressione con mini-porte su meno di un quarto di metà campo

17.35 - Ecco Simeone! Super-accoglienza per il Cholito che entra in campo con l'ovazione del pubblico e poi subito saluti con Garcia

17.25 - Squadra che ora passa ad una fase di attivazione sulla pista d'atletica

17.10 - Tutti gli azzurri in campo mentre si attende l'ingresso di Simeone

17.05 - Applausi per Gollini che entra in campo con una maxi-cassa

16.55 - Primi azzurri in campo per iniziare il lavoro in palestra

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella terza giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida.