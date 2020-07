LIVE - Inter-Napoli, pre partita: ballottaggio in attacco per Gattuso, turnover a centrocampo

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

ARBITRO: Valeri (Del Giovane-Prenna, IV: Prontera, VAR: Irrati, AVAR: Galetto

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Sky, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net!

LE ULTIME DI FORMAZIONE - Gattuso senza Mertens squalificato e Manolas infortunato e quindi obbligata - davanti al rientrante Meret - la coppia Maksimovic-Koulibaly con Hysaj a destra (per far rifiatare Di Lorenzo) e Mario Rui al rientro a sinistra. A centrocampo proseguono le rotazioni: rientra Demme, probabilmente anche uno tra Allan ed Elmas per far rifiatare Fabian, nel terzetto con Zielinski. In attacco spazio a Politano con Milik ed a sinistra il dubbio riguarda un turno di riposo su Insigne (nel caso è pronto Lozano)

Conte senza Gagliardini squalificato, oltre a Sensi, Vecino e De Vrij infortunati. Davanti ad Handanovic quindi linea con Skriniar, Ranocchia e Bastoni; a centrocampo Brozovic ed il rientrante Barella (in ballottaggio con Borja Valero) con Candreva favorito su Moses a destra e Young a sinistra mentre in attacco Eriksen in supporto alla coppia Lautaro-Lukaku

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti l San Paolo alla diretta testuale di Inter-Napoli! E' ancora lunga la strada per Barcellona. Rino Gattuso sta provando faticosamente a tenere la squadra concentrata su un campionato che per il Napoli rappresenta ormai solo un lungo avvicinamento alla sfida di Champions. Per trovare le motivazioni varia da un avversario come il Sassuolo paragonato al Barcellona ad una punzecchiatura sul clima vacanziero in città ("Napoli non ci aiuta, è piena di posti bellissimi ed è dura stare a casa con sole, isole e barche"), ma l'obiettivo in queste due ultime gare sarà solo di gestire la rosa ed evitare di accumulare stanchezza e sovraccarichi muscolari. Contro l'Inter magari aiuterà il fascino di San Siro ed il blasone dell'avversario ed il Napoli proverà a portare a casa punti per restare in scia di Roma e Milan e tenersi anche al secondo posto nella classifica virtuale del girone di ritorno (gli azzurri sono dietro solo all'Atalanta). Contro i nerazzurri, che si giocano il secondo posto con Lazio ed Atalanta, è andata in scena proprio una delle gare più sofferte della gestione con Gattuso, soffrendo tantissimo prima del gol di Mertens nella semifinale di Coppa Italia al San Paolo.