LIVE - Primavera, Bologna-Napoli: squadre in campo!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

10.59 - Squadre in campo!

10.55 - Tutto pronto, giornata soleggiata a Bologna.

10.50 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-3): Molla; Lunghi, Khailoti, Boloca, Visconti; Koutsoupias, Mazza, Ruffo; Juwara, Cossalter, Cangiano. All. Troise.

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Zanoli, Senese, Manzi; Zanon, Mamas, Labriola, Zedadka; Sgarbi, Palmieri, Vrakas.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Napoli, seconda giornata del campionato primavera.

Alle ore 11 la Primavera del Napoli affronterà il Bologna del napoletano Troise, fresco vincitore del Torneo di Viareggio. Sarà la seconda di campionato dopo il bel successo col Torino e il pari in Youth League col Liverpool. Baronio tornerà a puntare su Sgarbi e Palmieri in attacco, non ci sarà Gaetano che è tornato con la prima squadra dopo aver giocato coi Reds.

Ecco i convocati di Baronio: Cioffi, Costanzo, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Manzi, Marrazzo, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.